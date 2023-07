A tati dandár közösségi oldalán számoltak be arról, hogy számos civil sportoló mellett a Magyar Honvédség versenyzői is részt vettek a sportversenyen. A rendezvény főszervezője, Róth Balázs őrnagy, a Kiképzési Főnökség, Általános Katonai Kiképzési Részleg, részlegvezetője idén is magas színvonalú megmérettetést biztosított a sportolni vágyóknak.

A tatai dandár a rendezvény fő támogatójaként volt jelen, emellett toborzópontot is létesített a helyszínen a honvédség iránt érdeklődők számára. A dandár számos tagja segítette a rendőr kollégák útzárási feladatait, továbbá gondoskodtak a versenyzők frissítéséről és a teljes pálya biztosításáról is. A dandár katonái közül többen is sikeresen, kiváló eredménnyel teljesítették a verseny rövid és középtávját is: