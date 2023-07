Egymást érik a hőhullámok Dél-Európában, Szicíliában például 48 fok a levegő hőmérséklete. De másutt sem sokkal jobb a helyzet, Olaszország tizenöt városában és térségeiben rendelték el a vörös színű, legmagasabb fokozatú hőségriasztást. Rómában is 43 fokos kánikula van, az Origo infomációi szerint a héten leállították az építkezéseket és a város több pontján rendkívül erős szag terjeng az utcai élelmiszerhulladék-konténekből. Aki csak teheti otthon marad, a turisták esernyőkkel védekeznek, csúcsra járnak a légkondicionálók. Ezt erősítette meg az olasz fővárosban élő, tatabányai Mórocz Anna is, akit arról kérdeztünk meg, hogy miként bírják a helyiek a magyarországinál is tíz-tizenöt fokkal melegebb hőmérsékletet.

– Itt Olaszországban jobban hozzá vannak szokva a nagy meleghez, mint mi, magyarok, de ez a mostani hőhullám még nekik is embert próbáló. A hírekben rendszeresen bemondják a rekordokat, emellett kiemelik, hogy rendszeresen igyunk vizet, kerüljük az alkoholfogyasztást. Felbukkan sok, a témával foglalkozó cikk is a közösségi médiában, ahol leírják, hogy ha már kint kell lennünk, próbáljuk meg a csuklóinkat, a nyakat hűteni hideg folyóvízzel.

Anna azt is elmondta, hogy Rómában számos kis vízlelőhely van, ha nem zárják el őket a nagy szárazság miatt. Inkább reggel és este megy ki a lakásból ügyet intézni az, aki teheti, mint sem napközben. Van, aki a hűvösebb templomokban, múzeumokban keres menedéket, mások a bárok napernyős teraszain. A külvárosban az utcán embert alig látni, az ablakokon a zsalugáterek majdnem mindenhol zárva vannak.

– Május óta hirdetik már erősen a különböző ásványi sókat pótló készítményeket, amiket szintén hasznos ilyenkor naponta fogyasztani. Különösen kell ügyelni az idősebbekre és a gyerekekre, hogy biztosan hidratáltak maradjanak.

A légkondi üzemeltetése nem olcsó, de bizonyos hőmérséklet felett a szellőztetés önmagában már nem elég éjjel sem.

– A legnehezebb az alvás. Hiába nyitjuk ki az ablakokat éjszakára, ha csak 27 fokig hűl le hajnalra a levegő. Így légkondizni kellene, de attól meg egy idő után a száraz levegője miatt megfájdul és kapar a torkunk. Nem tudjuk rendesen kipihenni magunkat ebben az időszakban, az tény. Hozzátette:szerencsére minden buszon és metrón van légkondi, csakhogy mire az ember eljut a megállóig, csuromvizes lesz, tehát vigyázni kell azzal is, nehogy megfázzanak!

– Ha nagyon pozitívumot kellene keresni, azt mondanám, hogy legalább nagyon gyorsan felszárad a felmosott padló és megszáradnak a kiteregetett ruhák. Na de hogy azokat ki is kellene vasalni... abba belegondolni is szörnyű! A sütés-főzésről nem is beszélve! Inkább hidegebb és könnyű ételeket eszünk: hideg tésztákat, salátákat.

Mivel Anna jógaoktató, így felmerül a kérdés, hogy miként dolgozik ebben a forróságban.

– Kora reggel lehet és érdemes ilyenkor jógázni. Akkor talán jól is tud esni, de nem szabad túlzásba vinni, azt javasolom, mert az energiáink végesek az ilyen extrém hőmérsékletben. Egyébként létezik a Hot Yoga, amit direkt minimum 30 fokos teremben szoktak tartani. Ezt most könnyen otthon is gyakorolni, de nagyon kell ügyelni a helyes folyadék- és sóbevitelre, tisztelvén a saját határainkat. Meditáció közben is zavaró lehet a nagy hőség, mivel arra törekszünk, hogy a testi érzeteket minél inkább kizárjuk.