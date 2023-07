Nem engedtek mást a dobogó közelébe

A XI. Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyen az akadálypályán és váltófutásban is a somlói leányok is fiúk bizonyultak a legjobbnak. A X. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyen sem engedtek a dobogó legmagasabb fokának közelébe mást: bajnok lett a férfi és a női csapat is.