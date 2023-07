Három napon keresztül színes programok várják a Kisbérre látogatókat. Ma délután főzőversennyel kezdődött a Kisbéri Napok programsorozata. Vajtó és a Világ címmel gasztro stand-up bemutatót láthat a nagyközönség 19 órától, Vajtó László közreműködésével. A gyermekeket többek között ugrálóvár és óriáscsúszda várja a hosszú hétvégén.

20:30-tól ünnepélyesen is megnyitják a rendezvényt, amely a Ménes alapításának évfordulója alkalmából tartott koszorúzással folytatódik.

21 órától nem más, mint MC Hawer és a TEKKNŐ segítségével mulathatnak az érdeklődők. A nyitónap Syncron-bállal zárul.

Szombaton reggel 7 órától tartják a hagyományos horgászversenyt a Kisbéri Park tónál.

10 órától a Kiskastély ad helyet egy nagy lovaskonferenciának. Az idei év különösen jelentős a lovasvilágban és a város életében, hiszen Kisbér ló születésének 150., a Kisbéri Ménes 170. évfordulóját ünneplik.

Az érdekes előadások után a helyszín változatlan, 15 órától Régi lovak, fantáziák címmel nyílik kiállítás.

A programsorozat a Kastélyparkban folytatódik, Lúdas Matyi interaktív zenés mesejátékot, majd a WAMK Mazsorett Csoportjának produkcióját láthatja a nagyközönség, ezt követően pedig a Kincsem Trió & Pipacs zenekar, aztán a Langallik Néptáncegyüttes műsorait tekinthetik meg a látogatók.

18 órától a Nemazalány x Sofi a legismertebb dalaikkal készülnek.

Majd érkezik a fiatalok másik nagy kedvence, a rapper, HRflow, akinek több ismert előadóval is van közös szerzeménye, például azzal a Lil G-vel, akivel annak idején Nemazalány is énekelt. Még az is lehet, hogy Kisbéren találkozik újra az egykori duó?

HRflow közösségi oldalán már üzent is, éppen egy Lil G-vel készült közös fotóval, hiszen hamarosan megjelenik legújabb szerzeményünk.

20 órától pedig a várva várt Első Emelet érkezik legnagyobb slágereivel, hogy a közönséggel együtt nosztalgiázzanak.

Az estét Dj Mozsó zárja majd.

A koncertek, programok mellett kirakadóvásár és helyi kézművesek portékái színesítik a Kisbéri Napokat.