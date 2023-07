Ötvenből negyvenkettő

- Jövőre lesz ötven éves a zenekar. Ebből negyvenkettőnek én is a részese voltam, vagyok. Életem része már a fúvószene, sőt a családomé is. Feleségem és gyerekeim is játszanak egy-egy hangszeren – vallotta Szabó Ferenc. - Tatabánya volt számomra a kezdet, s az itteni tevékenységemnek köszönhetem, hogy Komáromban huszonhat éve vezetem a fúvószenekart, s a győri egyetemen is huszonöt éve tanítok, s vezetek zenekart. S bár már nem itt lakom, máig is fontos számomra az együttes, Tatabánya.

Az egykori alapítók közül jelenleg is az együttesben zenél Muri Tibor. Szabó Ferenc harminckét éve karmestere a zenekarnak.