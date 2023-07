A turizmus fejlesztését szolgáló projekthez Aka, Ácsteszér, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Kisbér és Réde kapcsolódott. Súr és Csatka már korábban csatlakozott. Az eseményen jelen volt Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Északnyugat-Magyarország fejlesztési kormánybiztosa is.

– Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata a Bakonyalja, Bakony-kapuja településeinek képviseletében eredetileg is szerepelt az aláírók között, de örömömre szolgál, hogy a települések most egyenként is csatlakoztak. Ezzel biztosítottuk, hogy vármegyénk érdekeltjei is részesei lehessenek a remény szerint gyümölcsöző együttműködésnek – mondta Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Hangsúlyozta, hogy az aláírással egy olyan értékközösség tagjaivá válhatnak, amely vármegyénk, lakóhelyünk természeti, kulturális örökségének megóvását, fenntartható fejlesztését egységes alapelvek mentén, akár vármegyehatárokon átnyúló együttműködésben, együtt, összefogva valósíthatja meg. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő az eseményen kiemelte, hogy a csatlakozással hálózatos fejlesztésekben lehet gondolkodni és a párhuzamos fejlesztések megkerülhetőek. Ezenkívül fontos, hogy több település érdekének kell fennállnia egy-egy projekt támogathatósága mögött.