Kora délután, ahogy minden évben, olyan sportolókat láttak vendégül, akik az eddigi sportpályafutásukkal példaképei lehetnek a táborozóknak. Idén Lelovics Nóra, az észak-komáromi KFC szerződéses labdarúgója, a magyar U19-es válogatott focistája és az SZPK válogatott floorballosa volt az egyik meghívott. A másik vendég pedig Csáki Eszter volt, aki két éve még a Bozsik-iskola padjait koptatta, mára már a szombathelyi Illés Akadémián nevelkedik, a közelmúltban kapott profi labdarúgó szerződést a Haladás felnőtt csapatában.

A lányok beszámoltak arról, ki a kedvenc játékosuk (mindkettejüknek Messi), milyen a napirendjük, mit szeretnének elérni sportolói karrierjük során, illetve az is kiderült, a táborozókhoz hasonlóan őket is van, hogy piszkálja az ellenfél a meccsek alatt, de ezzel nem foglalkoznak. Miután minden kérdésre választ kaptak, a gyerekek aláírásokat kértek a vendégektől, illetve közös képek is készültek. Később a diákok focizni mentek, amelyhez Lelovics Nóra is csatlakozott egy kis időre, míg Csáki Eszter játékvezetőként szerepelt.