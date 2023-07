A nyár kellős közepén tartunk. Az elmúlt hetek időjárása annyira volt perzselő, hogy szinte tényleg csak a vízpartokon lehetett kibírni a rekkenő hőséget. Sokan élvezik jelenleg is a nyaralásukat. A jó idő garantált, már csak az a kérdéses, hogy mire és mennyit költünk egy ilyen nyári kiruccanás során.

Olvasóinktól meg is kérdeztük, hogy a nyaralásuk során hogyan oldják meg az étkezésüket. A megkérdezettek döntő többsége (67 százalék) önellátóként próbál spórolni 1-2 éttermi vacsorával megspékelve. Olvasóink 33 százaléka félpanziós ellátással foglal szállást. A válaszadóink kizárólagosan önellátással és főzéssel nem számolnak és foglalkoznak a pihenésük alatt. Ahogy teljes ellátást és all inclusive vagy ultra all inclusive ellátást biztosító helyet sem választanak egyáltalán.