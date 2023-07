A helyszínen a tatai képzésen végzett csecsemő- és kisgyermeknevelők illetve gyógypedagógusok is átvehették diplomájukat, valamint szakmai elismerésben részesült Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KFKK) vezetője.

Dr. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, a soproni ünnepségen megtartott beszédében kiemelte: – A Kar jubileumi évet zárt, hiszen harminc évvel ezelőtt vették fel Benedek Elek nevét. Hangsúlyozta, hogy nem csak emiatt volt izgalmas az idei év, hanem az oktatás szempontjából is: a pedagógusképzés meghatározó vidéki centrummá, az intézmény országos és nemzetközi szinten is elismertté vált.

A Soproni Egyetem pedagógusképzésének sikerét az is bizonyítja, hogy idén minden eddiginél többen, 888-an jelentkeztek első helyen a Benedek Elek Pedagógiai Karra.

Az egyetem és városunk kapcsolatának története hivatalosan 2017-ben kezdődött, amikor a Piarista Rendházban megkezdte működését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KFKK). A helyszínen a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara először csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakot indított, majd a képzési paletta gyógypedagógus szakkal és szakvizsgára felkészítő pedagógus továbbképzésekkel bővült. A tatai oktatás elindulása óta 42 csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint 13 gyógypedagógus vehette át a diplomáját, idén összesen 19-en végeztek a két szakon.

Az egyetem tanévzárója kitüntetések és elismerések átadására is alkalmat adott, a helyszínen a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa Benedek Elek Pedagógiai Karért-díjat adományozott Acsainé Dávid Ágnesnek, aki magas színvonalú munkájával, a Kar iránt tanúsított felelősségteljes és példamutató magatartásával elősegítette a tatai térségben a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar képzéseinek megismertetését, népszerűsítését és az oktatás szervezését.

A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki 2020-ban címzetes egyetemi docens kitüntetést vehetett át szintén Sopronban szakmai támogatásáért, a pedagógiai kar iránti lojalitásának és emberi értékeinek elismeréséül, az újabb kitüntetéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

– Minden elismerés egy összefoglalása az eddigi munkának és egyben felelősséggel bíró kötelezettség vállalása is az előttünk álló feladatokra nézve. A pedagógusképzésben való oktatói részvétel során nem mindegy, hogy mit és hogyan tanítunk, és nem mindegy, mit adunk át magunkból, hiszen ezen is múlik, hogy a jövő pedagógusai tudnak-e majd hinni a hivatásukban, és erősek tudnak-e maradni elhatározásukban, a mai világ kihívásaival szemben is.