Fél év alatt, mintegy 1000 letöltést és több, mint 400 regisztrációt számlál Tata CityApp-ja. A városi applikációról tartottak sajtótájékoztatót a Városháza Dísztermében, ahol az eddigi tapasztalatokról és a várható fejlesztésekről is beszámoltak. A város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a közeljövőben a Tata Kártya is elérhető lesz digitális formában, de a helyi bejelentésekben, az országos parkolásban, valamint a közlekedési jegyek vásárlásában is segítséget nyújthat az alkalmazás. Emellett a város több vendéglátóegységének napi- és heti menüje is megtalálható lesz az applikáción. Rigó Balázs, Tata Város alpolgármestere kiemelte: - Az elmúlt időszakban, közel 400 bejelentés érkezett a felületen keresztül, amelynek felét már lezártuk, 140 folyamatban van, illetve az elmúlt hét statisztikája alapján, közel 30 új észrevétel is érkezett. A következőkben szeretnénk erről egy folyamatosabb visszajelzést adni, így a bejelentéstől az állandó státusz változásig értesítjük a felhasználót az applikáción keresztül, valamint emailben egyaránt.

Az ifjúsági és felnőtt Tata Kártya virtuális megjelenése, várhatóan az őszi iskolakezdést megelőzően, már elérhető lesz az applikációban.