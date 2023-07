Nem semmi 1 órája

Schwarzenegger egykori testőre is ott lesz az MCC Feszten

Az MCC Feszt egyik sajátossága és egyben specialitása is, hogy a közéleti előadásokat kínáló színpadaira, pódiumaira a politika vagy a hazai és világsajtóból ismert személyiségeket hívnak meg. Az idei fellépők között lesz található Lior Raz egykori elit kommandós, aki nem mellesleg Arnold Schwarzenegger testőreként is dolgozott. A Mandiner cikkét szemlézve mutatjuk be ezt a különleges MCC Feszt sztárfellépőt.

A lap elsőként arról számol be az izraeli exkommandósról, hogy őt akár a filmsorozatok kedvelői is ismerhetik, hiszen közel húsz filmes produkció mellett ő alakította a főszerepet a népszerű Fauda című szériában. Az így számos – egymástól lényegesen eltérő szakmai – területet jól ismerő Lior Raz valójában tökéletesen egyesítette tudását a Faudában.

Abban a produkcióban egy az Izraeli Védelmi Erők egyik alakulatának harcosát alakítja, aki társaival együtt a terrorizmussal veszik fel a harcot, mégpedig úgy, hogy felvéve a muszlim szokásokat beépülnek az arab társadalomba. A cikk írója megemlíti, hogy a Fauda nemcsak Izraelben, de az arab országokban is nagy népszerűségnek örvend. Az exkatona, színész, rendező családi háttere és életútja okán is szakértője az izraeli-arab konfliktusnak, a közel-keleti világnak. Mint a cikkben olvasható, élete egyik mélypontja volt, amikor barátnőjét halálra késelték palesztin arabok. Lior Razt még ez a dráma sem rendítette meg abban a hitében, hogy az izraeliek és az arabok közötti békére minden egyes napon törekedni kell. Kétségtelen, hogy Lior Raz akkor vált a showbiznisz, illetve a filmes nagyvilág részévé, amikor Arnold Schwarzenegger testőreként dolgozott.

Erről azt olvashatjuk a cikkben, hogy mivel 20 évig szolgált, mint elit katona, ezért a legendás akciófilm sztár testőreként nem okozott problémát számára semmilyen különleges feladat. A teljes cikk ide kattintva olvasható el.

