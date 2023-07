Az úszásoktatás népszerűsítéséért 1 órája

Sajátos nevelési igényű gyerekekre fókuszálva szerveztek tábort a Gyémántban

Idén is szervezett nyári tábort az Utánpótlásért Vértes Sport Egyesületet a Down–szindrómás és autista gyermekek számára a Gyémánt Fürdőben. Az egyesület 2019 óta nagy népszerűségnek örvendő nyári táboroztatást is szervez, az idei nyárra meghirdetett nyolc táboruk 300 táborhelye 2 nap alatt telt be.

A szervezők célja az úszásoktatás népszerűsítése Forrás: Facebook

Az úszásoktatással foglalkozó egyesület elsődleges célja, hogy minél több gyermekkel szerettessék meg a sportolást. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a speciális nevelési igényű gyermekek bevonására a sportolásba, a közösségi életbe, amit főként Down–szindrómával és autizmussal élő fiatalok úszásoktatását jelenti - adta hírül Szücsné Posztovics Ilona polgármester közösségi oldalán. Az egyesület 2021 óta a speciális nevelési igényű gyermekek támogatására külön tábort szervez. Az első két évben a támogatók segítségének köszönhetően az SNI–s táborok térítésmentesen voltak igénybe vehetőek. Idén sajnos nem gyűlt össze az ehhez szükséges összeg, ám a tizenöt SNI–s gyermek még így is kedvezményes áron táborozhatott a Gyémánt Fürdőben.



