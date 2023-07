„Cégcsoportunk több, mint 100 éves fennállása óta nagy figyelmet fordít arra, hogy olyan termékeket hozzon létre, melyek kiszolgálják az ügyfelek igényeit. Autógyártóként kiemelt figyelmet fordítunk a biztonságra, azonban ez önmagában nem elegendő. A vezetők és a közlekedés összes résztvevőjének felelősségteljes viselkedése is elengedhetetlen ahhoz, hogy a közutakon mindenki biztonságban érezze magát. A nyár az önfeledtségről, a pihenésről és a kikapcsolódásról is szól, fontos azonban, hogy a vakáció alatt is körültekintőek legyünk, amikor volán mögé ülünk. Járművünk legyen mindig megfelelő műszaki állapotban, ezért fontos rendszeresen, szakember segítségét kérni a gépjármű ellenőrizéséhez. Érdemes azokon a körülményeken is elgondolkodni, amelyek hatással lehetnek vezetői képességeinkre. A mentális- és fizikai fáradtság mellett vegyük figyelembe azt is, van-e kellő rutinunk, hogy a megnövekedett forgalmi helyzetben magabiztosan helyt álljunk.” – vélekedett a kutatásra reagálva Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője.