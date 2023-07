16 órától az alábbi fellépők érkeznek: Schön Martin, Kadarkölykök színjátszó csoport, Bazsarózsa+Retró nagyik zumba, With Nóri és Bius, Kangoo Jums, Bocskorod Néptáncegyüttes, Koryu Dojo, Dejavu tánccsoport. Lesz ökörsütés is, az ebből összegyűlt összeggel az óvoda és a bölcsőde alapítványát támogatják. Emellett Halmi Helga interaktív kiállítása is megnyílik, de lesz kirakodóvásár, bolhapiac, sportjátékok, arcfestés, szöszmötölő, fajátékok, ugrálóvár és habparti. A rendezvény 21 órától retródiszkóval zárul. 16 órától a Fő utcát lezárják az autós forgalom elől. Az átmenő forgalmat a Temető utcán keresztül biztosítják. Kérik az autóval érkező vendégeket, hogy a Hősök tere melletti parkolót használják.