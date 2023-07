Az egészségkárosító következményeket okozó azbesztpala eltávolítása, cseréje már öreg probléma, ahol ez a régebben elterjedt, már korszerűtlenné vált anyag az épület egy vagy több részében is megtalálható. Esztergomban most egy új lehetőség adódik arra, hogy a lakossági ingatlanokról a lakókat és a környezetben élőket is veszélyeztető anyagfajta kikerüljön a létesítményekből.

Az Energiaügyi Minisztériumtól kapott támogatás a Tiszta Ország Program keretében jut el a lakossághoz. Az esztergom.hu oldalon olvasható pályázati feltételei között van, hogy az igénylő természetes személy, illetve természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet legyen.

„A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatást jelent és a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik” olvasható a cikkben, ahol példaként említik a tető, a kerítés, a homlokzatburkolás, a válaszfalak, a régi gáztűzhelyekben azbesztlapok és épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek épületrészeket. Az igénylés keretkimerülésig, de legkésőbb augusztus 04. 24:00 óráig adható le.