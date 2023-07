A kisalföldi vadász a lapnak azt is elmondta, hogy augusztusban már viszonylag nyugodtabbak az állatok és általában két vadra mindig számítsunk, de gyakori, hogy többen bukkannak fel az utak mentén. Sipos Zoltán szerint az is fontos, hogy ha meglátunk egy példányt, akkor inkább lassan haladjunk vagy álljunk meg, a reflektorral villogás vagy dudálás nem a legjobb reakció. Lehet egyébként vadriasztót is felszerelni a kocsi elejére, ami elriasztja az állatot a közelünkből.

Ha bekövetkezett a baleset, akkor értesíteni kell a rendőrséget, ők pedig megkeresik a területileg illetékes vadásztársaságot, majd a vadőrrel közösen felmérik a két fél kárát. Ugyanis ebben az esetben a jármű és az állat kilövési, valamint húsának értékét egymás között meg szokták téríteni a felek. A szakember elmondta, hogy egy őz értéke akár hétszámjegyű is lehet és ha nem jutnak egyezségre az érintettek, akkor kártérítési per is indulhat.

A kisalfold.hu arról is ír, hogy a mai napig előfordul, hogy illegálisan elviszik az elütött vadat, ami lopásnak számít. A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai a balesetek elkerülése érdekében hasznos tanácsokkal és vadriasztó sípokkal is el szokták látni a közlekedőket. Mindemellett pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy nappal, erdők, mezőgazdasági területek melletti füves, bokros részeken jobban oda kell figyelni és ha kiugrik elénk a vad, akkor vészfékezzünk, de ne rántsuk félre a kormányt.