Számos zenész, aki már fellépett a vízivárosi alternatív művelődési központban, állítja, hogy fővárosi, illetve szentendrei nívóval találkozhat, aki betér az esztergomi Kaleidoszkóp Ház valamelyik programjára. Az intézmény fennállásának több, mint egy évtizede alatt főként a fővárosi muzsikusok, illetve a Kárpát-medence, valamint Közép-Kelet Európa több tájáról, országából érkező képzőművészek adták itt már egymásnak a kilincset.

A 13 éve működő „Szkóp” több periódust is megélt már, ezúttal egy elnyert pályázati lehetőségnek köszönhetően fejlesztették fel a Barlang elnevezésű koncertpódiumukat. A ház amúgy két koncerthelyszínnel bír, a másik az udvaron található, nemkülönben hangulatos színtér, ahol leginkább a nyári szezonban tartják a fellépéseket. A Barlangra már ráfért a rekonstrukció, s ezúttal elsőként a padlózat kapott masszív burkolatot, melyet beton alapra felvitt műgyanta biztosít.

A Szkópban a koncertek mellett kiállítások , előadások és filmklub várja a közönséget

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A fejlesztés része az ebbe a koncertteremhez vezető akadálymentesítést adó rámpa is és egy új nyílászáró. A Barlang modernizálásának jegyében a magas páratartalma miatt egy légcserélő és egy fűtő berendezést is beépítettek. A rekonstrukció további része, hogy a pódiumtér új hangtechnikát kapott, melynek köszönhetően lényegesen jobb audioélményt kaphatnak a koncertlátogatók. A Kaleidoszkóp Ház a fentiek mellett az épület áramhálózatának korszerűsítését is meg tudta oldani a pályázati összegből.

A Barlang nevű koncertterem új burkolatot és hangtechnikát kapott

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

A kulturális intézmény honlapján a felújítás kapcsán arról is ír, hogy a fejlesztési munkálatok a közösségi tér beépítésén keresztül a hely hosszútávú kihasználtságát biztosítják. Mint közleményükben kiemelik: „Programjaink az elmúlt 10 évben csak egyre bővülő tendenciát mutatnak, visszaesés semelyik időszakban nem volt mérhető, ez az elkövetkezendő években sem lesz másképp, célunk egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol minőségi és ingyenes kulturális programokat tudunk biztosítani Esztergom város fiatalságának.

A projektből kialakítandó közösségi barlang tér fenntarthatóságát a Kaleidoszkóp Ház éves folyamatos működése garantálja.” Az intézmény legközelebb július 28-án 20 órától várja a fiatal közönséget, amikor is az egyre népszerűbb „tehetségkutató koncertszéria” új része, az Open Mic zenebörze kínálja majd a város és a környék legfrissebb pop- és rockzenei együtteseinek fellépését