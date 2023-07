Példás összefogás jellemzi a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 54. Vándorgyűlését. A József Attila Könyvtár mellett programoknak ad helyet egyebek mellett az Edutus Egyetem, az Agora, a Tulipános Ház. A szakmai megnyitó az egyetem „B” épületében volt, ahol a könyvtárosi tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások is megjelentek, s mutatták be a legújabb technikai vívmányokat. Tizenhárom kiállító várta az érdeklődőket, akiket Gerencsér Judit, az MKE elnöke üdvözölt, majd házigazdaként Némethné dr. Gál Andrea, az egyetem rektora köszöntötte az ország különböző pontjáról érkező szakembereket. Kiemelte azt az összekapcsolódást, amely jellemzi az oktatási intézményt és a megyei könyvtárat is: mindegyik fókuszában a tudásmegosztás van.

Változatos programok Az ország különböző pontjáról érkező csaknem hatszáz könyvtáros többsége már előző nap megérkezett Tatabányára, ahol változatos programok várták őket. A rendezvény idejére kaptak több kerékpárt, így két keréken fedezhették fel a környéket, majd Cserteg István a legendás filmekről mesélt, s a piknikteraszon koncerteket is szerveztek. Megtekinthettek egy fotókiállítás és megpróbálkozhattak egy lakatokkal lezárt doboz kinyitásával is a játékra nyitott résztvevők.

A megnyitó az Agorában volt, ahol Demeniv Mihály harmonikaművész varázslatos zenei felütése után hivatalosan is elkezdődött a vándorgyűlés.

Gerencsér Judit, az MKE elnöke visszapörgette az időt 1969-re, amikor Tatán szervezték meg az első vándorgyűlést. Akkor „az olvasó népért” szlogennel, ma az inspirálódás, elköteleződés, képessé tétel és a kapcsolatrendszer került a fókuszba. S minden fórum kiemelten foglalkozik az aktuális nemzetközi trendekkel is. Az elnök kiemelte: Tatabányát az ökoszemlélet teszi még otthonosabbá, hiszen 2010-től sokakat ösztönöznek a környezettudatosságra. Emellett közösségeket teremt.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester néhány statisztikai adattal szemléltette a jelenlegi olvasási szokásainkat: míg 2005-ben 25, addig 2020-ban már csak az emberek 13 százaléka volt rendszeres olvasó. Ma már az embereknek kevesebb mint a fele vesz rendszeresen a kezébe könyveket. A fiataloknál ez az arány még ennél is rosszabb. Szólt az átalakult olvasási szokásokról, s arról, hogy a korán a gyerekek kezébe adott "okos" eszközök már bizonyítottan virtuális autizmushoz vezethetnek a gyerekeknél. Olvasókból szövegfogyasztókká vált az ember. Kiemelte ugyanakkor, hogy a József Attila Könyvtár igazodik a megváltozott igényekhez, s a 21. századi technikákkal felszerelt épület közkedvelt közösségi térként is kiválóan funkcionál.

Némethné dr. Gál Andrea beszélt az egyetem alapításáról, a jelenlegi szerteágazó tevékenységükről, a képzésekről is. Házigazdaként Mikolasek Zsófia, a József Attila Könyvtár igazgatója üdvözölte a vendégeket. Kiemelte, a szervezés során szem előtt tartották a fenntarthatóságot, s a legnagyobb örömöt számukra a partnerség jelentette, amelyet különböző szervezetek tanúsítottak a szervezés során.

Bencsik János országgyűlési képviselő a könyvekhez fűződő személyes élményeit láttatta a vándorgyűlésen résztvevőkkel. Hatalmas kalandot jelentett számára, s jelent azoknak, akik belelapoznak egy-egy történetbe, kötetbe. Kiemelte a könyvtárak tudásközponttá válását is, s ebben élen jár Tatabánya, amelynek újjápítését végig követte, ahogy képviselőként a hamarosan megújuló tatai könyvtár beruházását is segíti.

Az ünnepi megnyitón ezt követően díjakat, elismeréseket adtak át az ország különböző pontjáról érkező könyvtárosoknak. Az elkövetkezendő napokon pedig tizennégy szekcióban hangoznak el előadások.