Itt tekereg, ott tekereg a kömlődi, színes, mókás kígyógyerek. Fogj egy követ, méretest, festéket meg ecsetet. Ha elkészült a remeked, folytasd a sort, ha mered!

– még ma is látható ez a felhívás a Kerényi Béla Református diakóniai intézménynél, a kerítésen. Nem véletlenül, hiszen a színes kövekből összeállított óriás a kömlődi gyermekek keze nyomát dicséri. Többek között Sziszi is része volt a harmadik nyári napközis tábor kézműves foglalkozásaiknak, de voltak a gyerekek Budakeszin, a vadasparkban, a Parlamentnél és a sport is főszerepet kapott.

Újdonság, hogy az idén már két medence várta a fiatalokat a kultúrintézmény udvarán, így csempész­ve néhány hűsítő pillanatot a táborba. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából népművelő is érkezett a táborba, de érzékenyítő foglalkozásokon is részt vettek a vakok és gyengénlátók vármegyei szervezetének jóvoltából. Az önkormányzat egyébként 200 ezer forinttal támogatta az ötnapos nyári tábort, így a harminckét gyermek szüleitől csupán 10 ezer forintot kértek.