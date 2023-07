− Ha szeretsz a gazdiddal közös programot szervezni, akkor azért, ha pedig nem mersz kimozdulni vele, mert nem akarsz szót fogadni neki (vagy ő nem fogad szót neked), akkor emiatt kell mindenképpen eljönnöd az általam szervezett kutyapiknikre − csaholja Shelby, aki nem akármilyen programot szervezett, avagy szerveztetett le a nagy napra.

Nyakas Gábor kutyakiképző interaktív előadása például abban is segít majd, hogy a kutyabarát helyekre (mint például a Malom és Kacsába) hogyan érkezhet a legfelkészültebben az eb és gazdája. Ez a programpont egyébként azért is lesz érdekes és tanulságos minden kutyásnak, mert Gábor soha nem a saját négylábújával mutatja be, honnan hova lehet eljutni, azt ugyanis nem tartja hitelesnek. Így élőben és azonnal látható, hogy technikájával hogyan lehet még ügyesebb vendég az ember legjobb barátja a pincérek és a vendégek legjobb barátja is.