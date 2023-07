Igazi kincseket rejt a Vérteserdő Zrt. területe. Összesen három vármegyét fed le és öt erdészeti táj tartozik ide, melynek 46 ezer 200 hektárnyi működési területe jórészt a Gerecsét és a Vértest, mint vármegyénk két emblematikus hegységét fedi le, de a társaság négy erdészeti igazgatósága hazánk egyik legváltozatosabb domborzati, termőhelyi tájegységeit kezeli.

Az erdőgazdaság honlapján olvasható, hogy az elmúlt öt évben mintegy 1440 hektáron kezdték meg az erdőfelújítást, sőt az Országfásítási Program keretein beül 134 hektár új erdőt telepítettek. Az erdészek munkája igen sokrétű, hiszen az erdei pihenőhelyek, kilátók folyamatos karbantartása is kiemelt feladataik közé tartozik.

A turizmus fellendüléséhez járul hozzá is, hogy bővültek a szálláshelyek, és megújultak az erdőgazdaság kezelésében lévő erdei kápolnák és katonatemetők. Ismertették azt is, hogy a társaság működési területének fele helyi, vagy országos védelem alatt áll. A Juhdöglő-völgyet és a Meszes-völgyet fokozottan védett területek között tartják számon, de ebbe a kategóriába tartozik a Haraszt-hegy, a pátrácosi bükkös és a mindszentpusztai ciklámenes erdő is.

Megéri szavazni Ahogy azt a versenyben lévő helyszínek megtekintésekor tapasztaltuk, nem minden esetben a legfelkapottabb látnivalókra és helyekre lehet leadni a voksokat. A Vérteserdő Zrt. esetében például szavazhatunk a Vérteskozma feletti sziklára – ahonnan mindig gyönyörű a napnyugta –, a csákberényi Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumra, a tatabányai Medvehagyma Tanösvényre is.

Az Agostyáni Arborétumban lévő kulcsosház, a gánti bauxitbányáról készült téli felvétel, illetve a Pusztavámnál lévő Pátrácos-tanösvénynél található nagy bükkfa is várja vasárnapig a szavazatokat. Érdemes követni az Agrárminisztérium Facebook oldalát és részt venni a játékban, hiszen a voksolók ajándékcsomagokat is nyerhetnek.

A Vérteserdő Zrt. működési területe a kulturális, illetve épített környezet szempontjából is igen gazdagnak bizonyul. Vértesszőlősnél találták meg Samut, az öreg kontinens egyik legidősebb előemberét, de honfoglalás kori, Árpád-kori és a török hódoltság időszakához köthető emlékek mellett a szerzetesrendek nyomait is felfedezhetjük Majkon és Vértesszentkereszten. A térség sokszínűségéhez, kultúrájának alakításához az elmúlt évszázadokban érkezett szláv és németajkú telepesek is kellőképpen hozzájárultak.

A sort folytathatnánk szinte végtelenségig, annyi látnivalót és érdekességet rejt a társaság által kezelt több mint 46 ezer hektárnyi terület. Közülük nyolc helyszín szerepel az Agrárminisztérium által indított versenyben, melyben hazánk legkedveltebb erdei helyét, természeti kincsét keresik az állami erdőgazdaságok területén. A huszonkét héten át tartó verseny vasárnap zárul, így már csak néhány napig lehet szavazni a minisztérium Facebook oldalán feltöltött képekre.