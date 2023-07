A szakértő szerint fontos lenne, hogy éjszakánként szervezetünk fel tudjon frissülni az egész nap tartó hőség után. Egy, a WMO által kedden közzétett nyilatkozat szerint az északi féltekét sújtó hőhullám várhatóan tovább erősödik a héten, ami az éjszakai hőmérséklet emelkedésével jár együtt, növelve a szívroham és más halálesetek kockázatát.

Az ENSZ meteorológiai szervezete szerint a hőmérséklet Észak-Amerikában, Ázsiában, Észak-Afrikában és a Földközi-tenger térségében több napon át 40 Celsius-fok felett lesz, ahogy a hőhullám erősödik. A kutatók szerint az éjszakai minimumhőmérséklet is új csúcsokat fog elérni, növelve ezzel a szívroham és a halálesetek kockázatát. A jóslat bevált. Dél-Európában továbbra is hőség van, például Görögországban vagy Olaszország déli részein 40 fok is előfordul.

− A legtöbbet a nappali hőmérsékleti maximumokról beszélnek, de a legnagyobb egészségügyi kockázatot a magas éjszakai hőmérséklet jelenti, különösen a veszélyeztetett népességcsoportok - csecsemők, idősek, krónikus betegségben szenvedők - számára − közölte a WMO.

A Vöröskereszt és a Vörös Félhold Nemzetközi Szövetségének adatai szerint az elmúlt 10 évben 400 ezer ember halálát okozták az extrém klíma- és időjárási események. Egy jelentés szerint Európában 60 ezer többlethalálozást okoztak a tavalyi hőhullámok.

Ezekben a napokban-hetekben hatalmas hőség tombol Olaszországban is, így az ottaniak is igencsak szenvednek. A helyi építőiparban dolgozók szakszervezetei elérték, hogy 35 fok felett leállítsák a szabadtéri munkavégzést. Rómában jelenleg hétezer építkezésen folyik munka. A római köztisztasági hivatal dolgozói a délutáni munkaturnus felfüggesztését szorgalmazták a nagy melegre hivatkozva. A vállalat azonban a kánikula miatti egészségügyi-higiéniai helyzetre emlékeztetve, hangsúlyozta, hogy elsődlegesnek számít a háztartási hulladék elszállítása. Róma több pontján rendkívül erős szag terjeng az utcákon sorakozó élelmiszerhulladék-konténerekből.

Az MTI jelentése kitér arra, hogy a negyven fokot is megközelíti a hőmérséklet a Pó-alföldön, Bolognában, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria és Pavia városában, valamint a közép-olaszországi Firenzében is. A déli Puglia tartományban, Szicília és Szardínia szigetén még melegebbet várnak: a legmagasabb várható 47 fok körüli hőmérséklet a Cagliari közeli Decimomannuban, valamint a szicíliai Siracusa, Agrigento és Enna térségében lehetséges.

A hőségről megkérdeztük az olasz fővárosban élő, tatabányai Mórocz Annát is, hogy miként bírják a helyiek a magyarországinál is tíz-tizenöt fokkal melegebb hőmérsékletet.

– Itt Olaszországban jobban hozzá vannak szokva a nagy meleghez, mint mi, magyarok, de ez a mostani hőhullám még nekik is embert próbáló. A hírekben rendszeresen bemondják a rekordokat, emellett kiemelik, hogy rendszeresen igyunk vizet, kerüljük az alkoholfogyasztást. Felbukkan sok, a témával foglalkozó cikk is a közösségi médiában, ahol leírják, hogy ha már kint kell lennünk, próbáljuk meg a csuklóinkat, a nyakat hűteni hideg folyóvízzel.