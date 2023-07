Mindenkinek a maga (élet)kora az, amit nap mint nap megél, és a koronavírus után már nem rejti maszk az arcot, ellenben egyre több filter változtatja meg a közösségi médiában. Mint megtudtuk, el is szaporodtak az utóbbi bő egy évben az arcesztétikai beavatkozások az egész szépségiparban. Mindezek együtt pedig nem csupán csábítóak lehetnek egy új, digitális én megalkotására, vagy épp drasztikus szépészeti beavatkozásra vehetnek rá, de nyomasztóak is. Ha nem látunk a filterek mögé, és valóságosnak vesszük őket. És ha nem nézünk magunkba először.

Többek között erről beszélgettek a huszonéves lányok, érett és idősebb hölgyek dr. Jancsik Veronikával, a központ vezetőjével és létrehozójával. Ha akartunk volna, se tudunk ennél különbözőbb, mégis egységes válogatást mutatni arról, hogy milyen is a nő. Volt, aki egyenesen a reptérről jött, másnak olyan derű sugárzott az arcáról, amit csak sok évtized tapasztalása, története tud odavarázsolni. Volt, aki egy divatújságból is kiléphetett volna trendi zakójával, lezseren elegáns szettjében, más a hétköznapibb viseletet részesítette előnyben a csajos beszélgetéshez.

A beszélgetés alkalmával az aktuális szépészeti trendek mellett, természetesen a social média hatása és a személyes elvárásaink is szóba kerültek. Reggelente a tükröt azonban nem lehet filterezni. Vágyakozhatunk arra, hogy olyan szép vonalú, vastag szánk legyen, mint egy Insta-szépségnek, de messze nem biztos, hogy azt viselni is tudjuk majd. Egy agyonfilterezett fotóval ellentétben a véglegesebb beavatkozásokkal nekünk kell együtt élnünk. Ahogy egyébként is önmagunkkal. Két arcunk pedig nem lehet.

A lányok, hölgyek egyetértettek abban, hogy önmagunk elfogadása a legfontosabb lépés. Hogy ne alapjaiban megváltoztatni akarjuk magunkat, ha pedig úgy döntünk, hogy külső segítséget is igénybe veszünk, akkor olyan szakembert találjunk, akiben megbízhatunk, aki szakmai, orvosi tanácsokkal lát el minket, aki tükröt is tart elénk. Mert bizony a szájfeltöltés és a botox is több, mint az anyag befecskendezése, és ha szó szerint rossz kezekbe kerül az ember, az akár komoly károkat is okozhat.

Dr. Jancsik Veronika Ágnes, PhD, Dr. Niczinger László főorvos és Móricz Bianka szakasszisztens

Forrás: Beküldött

A vendégek arról is beszélgettek, hogy Dr. Jancsik Veronika Ágnes, PhD, Dr. Niczinger László főorvos és Móricz Bianka szakasszisztens hogyan segít nekik, akár egy-egy kezelés kiválasztásában, hogy a habitus és személyiség éppúgy fontos, mint az adottságok és a vágyak, és hogy ezért térnek vissza hozzájuk. Közös pont volt, hogy az önmagunkért felvállalható dolgok azok, amelyek megérik. Nem mások ideáit, elvárásait kell követni, és nem szabad túlzásba esni, torz mintákat követni. Pedig a titok egyszerű: kiemelni a magunk szépségét és megtalálni azt, azokat, aki, akik ezt segítenek elérni, anélkül, megváltoztatnának teljesen.

A hangulat tükrözte az egész központ szellemiségét: a legjobbat kihozni valamiből apró finomságokkal, hivalkodás és túlzások nékül. Csupa különböző arcot láttunk, és mégis volt bennük valami közös: a harmónia. Talán ez a szépség legnagyobb titka, kortól, nemtől függetlenül.