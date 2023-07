Sztárfellépők mellett gyermekeknek, családoknak szóló díjtalan programok, bemutatók, és a szemnek és szájnak is kedvező kézműves utca várta idén is az érdeklődőket. A nagy eseményhez kapcsolódóan pedig az Országos Bringapark Program pályázat támogatásával elkészült új kerékpárosoknak és rollereseknek szóló pumpapályát is felavatták – adta hírül a kornye.hu részletes beszámolójában.

A kicsiket, nagyokat, idősebbeket a különböző helyszíneken a búcsúi hangulatot idéző forgatag mellett megannyi díjtalan lehetőség is várta. A programban szerepelt virgonckodó játszópark, arcfestés, állatsimogató, népi játékok, fa körhinta, láda derbi, varázslatos buborék játszóház, a Tardoskeddi Élő Hagyományok Polgári Társulásnak köszönhetően fafaragás, kosárfonás. A kézműves utca kínálatát színesítették például textiltermékek, gyöngy- és ásványékszerek, gyógyító ásványok, gyöngyhorgolás, kerámia, környei méz, levendula és Paci Boci sajtkülönlegességek, füstölt hentes termékek, de volt lehetőség ajándékkavics készítésre, korongozásra.

A nagyszínpadon péntektől vasárnapig harminc fellépő, produkció váltotta egymást, a hagyományőrző, helyi, környékbeli művészeti csoportok, együttesek közül színre lépett a Hosszúlépés, Dö’Loorien, Shirley Band, Schemlinger Musikanten, Környei Német Nemzetiségi Dalkör, Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, Tardoskeddi Rozmaring Dalkör, Szivárvány Táncegyüttes, a megye kedvenc harmonikása, Herczog Ricsi, Tardoskeddről a Premier zenekar, a Die Eber Kapelle, Saarer Drei, a Környei Magyar Dalkör, a Szinkron Tánccsoport Klub és a KaDarKa Társulat.