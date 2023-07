Közösségi oldalán jelentette be Szücsné Posztovics Ilona polgármester, hogy július második felében megkezdődik a beruházás, amelynek során jelzőlámpák kerülnek a Dózsa György út és a Turul utca találkozásához. A Turul utca kórház előtti szakaszán felújítják az útburkolatot és a járdát, továbbá a Turul utca és Dózsa György út kereszteződésében jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a közvilágítási rendszer korszerűsítésével.

A Szent Borbála kórház előtti szakaszon 380 méter hosszan újul meg az útburkolat lokális pályaszerkezet cserével, aszfaltburkolat építéssel, csapadékvíz-elvezető csatorna, valamint víznyelő akna építéssel.

A kórház miatt a megkülönböztetett jelzésű járműforgalom is jelentős itt

Fotó: F. P / Forrás: 24 Óra

Mindkét oldalon, valamint a kórház melletti üzletsoron is felújítják a járdát 490 méter hosszúságban, és rendezik a zöldfelületet is. A Turul utca – Dózsa György úti csomópont igen veszélyessé vált, mindkét irányban különösen veszélyes a balra fordulás. A kórház miatt pedig a megkülönböztetett jelzésű járműforgalom is jelentős.

A csomópont terhelése a Sárközy Géza út átadását követően tovább nőtt, ezért a forgalom szabályozása, a balesetveszélyes helyzetek megelőzése érdekében építi ki a kereszteződésben a megyei jogú város a lámpás irányítást.

A mostani tervezett beruházással teljesen felújítanák a Turul utcát

Fotó: F. P / Forrás: 24 Óra

A bejegyzésben olvasható, hogy április végén fejeződött be a Turul utca Dubnik-patak és a Sárközy Géza/Bánhida-Sárberek összekötő/út közötti szakasz felújítása. A mostani tervezett beruházással november végén lezárulhat a Turul utca teljes felújítása.

A Turul utca korszerűsítése része annak a Tatabánya belső forgalmát jelentősen átalakító belterületi úthálózat fejlesztésnek, melynek legjelentősebb eleme a - Bánhida-Sárberek városrészeket összekötő - Sárközy Géza utca, melybe csatlakozva közvetlent összeköttetést biztosít a Szent Borbála Kórház illetve Dózsekert városrész felé.