A Kuny Domokos Múzeum által kínált nyári diákmunkák népszerűek a tatai iskolások körében. Idén is több tucat fiatal döntött úgy, hogy a vakációjából pár hetet feláldoz, hogy egy kis pénzt keressen és ezzel együtt még tanuljon is valami hasznosat.

Dr. Schmidtmayer Richárd, a múzeum igazgatója a 24 Órának elmondta, hogy több munkakörben is elhelyezkedhetnek náluk a diákok, akik közül többen, már sokadszorra térnek vissza a vakáció alatt hozzájuk.

– Az egyik nagyon fontos munka, amiben a diákok segíthetik a múzeum munkáját, az a digitalizáció. Nagyon sok olyan feldolgozásra váró irata, dokumentuma van a múzeumnak, amiket rögzíteni kell. Ezek sokszor kézzel írt, nehezen olvasható iratok, amik elolvasása nem kis nehézséget ad. Természetesen ha valaki nem boldogul segítenek a kollégáink, de a gyerekeknek mindig nagy öröm, amikor ők tudnak megoldani egy nehéz kihívást – mondta az igazgató, aki hozzátette, hogy pár éve, az 1960-as népszámlálás adatait is diákok segítségével digitalizálták. Segítségükkel az adatbázist már bárki megnézheti az interneten.

– Ezen kívül a múzeum raktárába is várunk diákokat, akik segíthetnek akár a nem kiállított darabok helyreállításában. Itt olyan tárgyakkal is találkozhatnak a gyerekek, amiket még a közönség sem láthatott. Másik izgalmas terület, a vármúzeumban van, ahol a teremőrként dolgozhatnak a diákok. A gyerekek az érkező látogatóknak segítenek eligazodni az épület labirintus szerű folyosóin, illetve az adott tárlatról is érdekességeket tudnak elmondani. Sok diák annyira lelkes, hogy felkészül az adott korszakból, vagy művészből és már szinte tárlatvezetést tar az érdeklődőknek – árulta el az igazgató, aki hozzátette: idén egy igazi kalandba is részt vehetnek a diákok. Hiszen elkezdték újra a vár régészeti feltárásait, ahova szintén jelentkezhettek diákok.

Rigó Balázstól, Tata alpolgármesterétől megtudtuk, hogy a város már tíz éve csatlakozott a nyári diákmunka programhoz.

– Örömmel látjuk, hogy minden évben nagy sikere van a tatai nyári diákmunka programnak. Idén is szinte minden hely megtelt, már csak augusztusra lehet jelentkezni pár munkakörben, főleg turisztikai feladatokra - árulta el az alpolgármester.