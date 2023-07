Dákai András alapító tagot és Kovács Krisztiánt, a Tatabányai Depeche Mode klub vezetőjét a 10 évvel ezelőtti koncertre indított különbuszon faggattuk. Akkor arról beszéltek, hogy a tatabányai valószínűleg a Petőfi Csarnokhoz kötődő Magyarországi Depeche Mode Rajongói Klub után a második legnagyobb Depeche Mode klub az országban, amelynek 100-150 tagsági kártyával is rendelkező tagja van, ám Facebook oldalukon hatszor ennyi rajongót számlál. A 23 éves klub közönsége akkorra már az egykori fiatalokból lett felelősségteljes felnőttekből, családos emberekből állt.

Évtizedek múlnak, de a zenekar még ma is nagyot szól, ha színpadrta lép

Forrás: Kemma.hu

– Minden 1990. májusában kezdődött, amikor mi is megéreztük a szabadság szelét. Nem igazán tudtuk, hogyan fogjunk hozzá, hiszen akkoriban éppen csak középiskolások voltunk. De azt tudtuk, hogy szeretjük a Depeche Mode-ot és hogy szeretnénk, ha – pótolva a hiányt – Tatabányán is lenne olyan szórakozási lehetőség, ahol kedvenc zenei stílusukra bulizhatunk. Nem voltunk sokan, hatan-heten alapítottuk meg a klubot. A Puskin művelődési ház fogadott be minket. Mindenki azt tette a klubért, amit tudott. Mi magunk plakátoltuk ki a klub első buliját anélkül, hogy tudtuk volna, mekkora lehet az érdeklődés – mesélte akkor Dákai András, aki meglepődött azon, hogy a buli estéjén 160-180 ember állt az ajtóban.

A bulik híre a plakátokon túl szájról-szájra terjedt, jöttek a klubba Tatáról, Oroszlányból, Környéről, Komáromból. Később a klub bulijai egész Tatabányát bejárták. Megfordultak az IKV ebédlőjében, az Úttörő Házban, az újvárosi Klubkönyvtárban, a KPVDSZ Művelődési Házban, de még a rendőrség kultúrtermében is. Heti, kétheti rendszerességgel találkoztak, és kialakult egy 80-100 fiatalból álló „kemény mag”, akik ha tehették, minden bulira elmentek.

A klub koncerteket is tudott fogadni: az akkoriban szárnyait bontogató Bonanza Banzai, Dr. Beat, és sok helyi punk és new-wave zenekar is fellépett náluk. De fontosnak tartották, hogy a klub a zenén kívül valami pluszt is nyújtson a fiataloknak, törődjön velük. Több alkalommal hívtak meg mentálhigiénés szakembert, akihez a problémás fiatalok fordulhattak. Megindító volt látni, hogy a feketébe öltözött fiúk és lányok ebben a közegben milyen őszintén megnyíltak egy szakembernek.

A 10 évvel ezelőtti különbusz és utasai a tatabányai indulás előtt

Forrás: beküldött

Amikor a zenekarról kevesebbet lehetett hallani, akkor a klub is csendesebben működött. Aztán fel-felmerült az igény a nosztalgiázásra, így felélesztve a klubot csináltak 10 éves, 20 éves jubileumi bulit is.

Később Kovács Krisztián szervezte a bulikat. Az is az ő érdeme volt, hogy 2013-ban különbusz vitte a tatabányai rajongókat a koncertre. Erre biztosan nem volt még példa a városban, ahogyan arra sem, hogy egy vidéki zenei klub 23 évvel az alapítása után is él, és tagokkal teli buszt indít egy koncertre.