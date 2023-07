Medjunarodnom Festivalu Folklora. Így nevezik azt a nemzetközi folklór fesztivált, melyet immár tizenegyedik alkalommal rendezett meg a Balkan Association of Folkore (BAF) nevű szervezet a montenegrói Bar nevű városban. A házigazdák mellett például lengyel, litván, moldáv és magyar fellépők is bemutatkozhattak, többek között a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport is előadhatta a koreográfiáit.

– Mindenképpen el szerettünk volna jutni idén egy külföldi fesztiválra. Először Törökországot tűztük ki célul, ahová egy pomázi zenekar kíséretében utaztunk volna, ám erre végül nem nyílt lehetőségünk. Szóba került Görögország is, végül a montenegrói rendezvényre juthattunk el – mondta Veres Cintia, a csoport művészeti vezetője.

A tokodi mazsorettek az elmúlt években már több alkalommal felléptek Szlovákiában, illetve jártak már az osztrák fővárosban, mindenhol nagy tapssal jutalmazták a produkciókat. A korábbi sikerek és a keményen elvégzett munka eredményét látva úgy gondolták: ideje szintet lépniük, szeretnék megmutatni a tudásukat egy nívósabb nemzetközi fesztiválon is.

– A lányokban benne volt a bizonyítási vágy, két héten keresztül szinte minden nap több órán át próbáltunk. A végére már egy kicsit elfáradtak, de szükség volt a sok gyakorlásra, ugyanis tudták, most nemcsak Tokodot, hanem Magyarországot is képviselni fogják – árulta el Veres Cintia.

Az időhiány miatt nem készült külön koreográfia a montenegrói szereplésre, főleg magyaros vonalat képviselő műsorukat meglévő régebbi számaikból állították össze. A választás bejött, a közönségnek kifejezetten tetszett, hogy a tokodiak hazájuk kultúrájából adtak ízelítőt.

– A fesztivál egy héten át zajlott, a hőség miatt főleg az esti órákban voltak a fellépések. A szereplésünk napján felvonulást rendeztek, a közös gyülekezőhelyről zenekar vezetésével a fellépők egymást követve, zászlókkal a kezükben vonultak át arra a térre, ahol felállították a színpadot. Ezután két blokkban mutattuk be a koreográfiánkat – idézte fel.

Megtudtuk azt is, hogy Tokodról a legnagyobb, azaz a junior csoport utazott Montenegróba, a fesztiválon való részvétel egyben nyaralás is volt számukra. Az összetartó csapat egyébként a többi napját szabadon tölthette el, a mazsorettek felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak, hiszen hajóúton is járhattak és fürödhettek is a tengerben.

Számtalan helyre hívják fellépni a csoportot A Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport 2006. január 6-án alakult, az elmúlt több mint tizenöt év alatt a helyi rendezvények rendszeres résztvevőivé váltak, de gyakran kapnak meghívást a környékbeli településekre is. Falunapokon, szüreti felvonulásokon is részt szoktak venni és ez az idei évben sincs másként. Veres Cintia elmondta, hogy a montenegrói utazást követően hamarosan elkezdenek készülni az előttük álló szereplésekre, Budapesten, Zuglóban például egy minősítő versenyen is színpadra lépnek majd. A külföldi fesztiválon szerzett tapasztalataik nyomán azt tervezik, hogy a műsoraikban még nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a magyar kultúrára. A távlati célok kapcsán megjegyezte, hogy jövőre is mindenképpen szeretnének elutazni egy nívós külföldi rendezvényre, a helyszín Horvátország, de akár Görögország is lehet.

– A lányok nagyon izgultak és jó élmény volt számukra az is, hogy megtapasztalhatták, más csoportokhoz képest hol tartanak, mennyire ügyesek. Mi a fellépés alkalmával használtunk szalagokat, pompont és botot is, gyakorlatilag minden eszközünket elvittük – mondta Veres Cintia.

A koreográfus megjegyezte: számára pozitív volt, hogy a különböző nemzetiségű csoportok nem szólták le egymást a produkciók után és nem is rivalizáltak egymással, kifejezetten barátságosak és kedvesek voltak a résztvevők.

– Volt egy lengyel kórus, melynek férfitagjai ismerték azokat a magyar dalokat, melyekre táncoltunk. Az Ábrándos szép dalok című dalra a lengyelek például tapsolva énekeltek – tette hozzá.

Egyébként a csoport számára az útiköltség igen horribilis lett volna, így nagy segítséget jelentett nekik, hogy a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Tokod ÖTE) tavalyi jótékonysági szilveszteri báljának bevételét a mazsoretteknek ajánlották fel. Mindemellett sokat köszönhetnek az önkormányzatnak is, hiszen a nagyközség vezetésétől megkapták a kisbuszt, amellyel eljuthattak Barba. A mazsorettek remélik, hogy jövőre újabb helyszínen mutathatják be koreográfiáikat.