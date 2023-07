Keddi és szerdai napokon a Keleti pályaudvarról Szombathelyre 6:15-kor induló Savaria InterCity (IC 922) és a Szombathelyről a Keleti pályaudvarra 19:10-kor induló Savaria InterCity (IC 921) kivételével a győri, soproni, szombathelyi (Savaria), szentgotthárdi, valamint a Dráva és a Mura InterCity vonatok, a G10-es vonatok, továbbá a Hegyeshalomból a fővárosba 5:57-kor induló személyvonat a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföld állomásról indul és oda is érkezik. A Sopronból Budapestre 17:54-kor induló Ikva InterCity (IC 981) hétfőn­ként is csak Budapest-Kelenföldig közlekedik. A Keleti pályaudvarról Sopronba 7:15-kor induló Tűztorony InterCity (IC 982) csütörtöki napokon is Budapest-Kelenföldről indul 7:29-kor.