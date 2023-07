Többek között a tatai önkormányzat, valamint a Kuny Domokos Múzeum támogatta a rendezvényt. A résztvevők az ország több pontjáról érkeztek, összesen 65-en. Találkoztunk budapesti vendégekkel, de jöttek többek között Szegedről, Szentendréről, Szolnokról, Veresegyházáról és Vácról is. A 32. Eszterházy Sorgyalogezred H. E., a 39. Don Miguel Sorgyalogezred Jászkun M.K.H.H.A., a 52. Sorgyalogezred HE, a 34. Davidovich Sorgyalogezredből Veresegyház Katonai H.E., a Nyargaló tüzérek csapatából a Petzelt József , az Igmándi Nemzetőrök Hagyományőrző Egyesülete, valamint a Pesti 1. Honvédzászlóalj is kivette részét a feladatokból.