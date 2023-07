Sajnos Komárom-Esztergom vármegyében is akadt hasonló inzultusra példa. Tavaly tavasszal például egy utas a sofőr felszólítása ellenére sem vett menetjegyet. Amikor az autóbusz vezetője kérte, hogy szálljon le, a férfi szidalmazta, majd megütötte és meglökte. Ráadásul az ittas elkövető egy utassal is vitázott, akit leköpött, majd a sofőrt megpróbálta lefejelni és az ajtóba kétszer is belerúgott.