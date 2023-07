A város honlapján olvasható: a jelentős befektetésnek köszönhetően helyenként 80 százalékot is elérheti a spórolás mértéke, az intézményekben is jelentős a megtakarítás. A város néhány külterületén spórolási céllal az éjszakai órákban le volt kapcsolva a világítás, de az új, takarékos égők felszerelésével újra egész éjszaka működni fog.

A képviselő-testület döntése alapján Észak-Komárom város előnyös hosszú távú hitelből (20 évre 0,1 százalékos kamattal) tudja modernizálni a közvilágítást. Ennek köszönhetően jelentős lehet a megtakarítás. A kiadások legnagyobb része a közvilágítást érinti, de a világítás teljes felújítása valósul meg az iskolákban, óvodákban, tornatermekben, más városi fenntartású épületekben és sportklubban egyaránt.

A közvilágítás esetén a legtöbb utcában a lámpafejek cseréje zajlik, de a Rákóczi utcán és a bekötő utakon az oszlopokat is cserélik. A közvilágítás esetén az egyes lokalitásokban 50-80 százalékos energia spórolást tud elérni a város. Az új lámpafejekre több év garancia van, így a javításokra is jelentősen kevesebbet kell majd költeni. A közleményben kiemelik azt is: az elmúlt években már megkezdte a közvilágítás modernizálását a város, szinte az egész Singellőben, az Erzsébet-szigeten és a néhány más utcában a város a saját költségvetéséből újította fel a közvilágítást.

A közvilágítást érintő első nagy csomag közbeszerzése jól sikerült, mintegy 20 százalékot sikerült lefaragni a verseny során. Az így megtakarított pénzből további utcák közvilágítása újulhat meg a keretből.

– A város közvilágítása mintegy két évtizedig jelentősen el volt hanyagolva, az elmúlt években viszont elindult a teljes felújítás. Nem csak a fények lesznek hatékonyabbak, de egy jelentősen hatékonyabb rendszer fogja szolgálni a komáromiakat – mondta a fejlesztés kapcsán Keszegh Béla polgármester.