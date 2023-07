A tábor harmadik napján a gyerekek a tatai laktanyában egy technikai bemutató részesei lehettek, valamint az új technikai eszközöket is megtekinthették. Útjuk ezt követően a komáromi Monostori Csillag-erődbe vezetett, ahol tárlatvezetéssel egybekötött hagyományőrző bemutató fogadta őket. Paintball és légpuskalövészet is szerepelt a csütörtöki programtervben. A tábor lakói azt is megtanulták, hogyan kell sebesülteket ellátni és szállítani, majd sárkányhajós csapatversenyen izgatottan vettek minden akadályt. A tábor utolsó napján, a záró ünnepségen a gyerekek megkapták obsitleveleiket, egy – kiemelkedő teljesítményt nyújtó – táborozó pedig átvehette a vörös barett sapkát.

A honvédelmi táborban a Kemma.hu is kint járt. Mint arról korábban beszámoltunk: idén harmincnégyen jelentkeztek a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred által szervezett honvédelmi táborába. A tizenöt–tizennyolc éves korosztályba tartozó táborozók között nemcsak fiúk, lányok is akadtak. Többen már sokadjára bújtak egyenruhába, és volt olyan is, aki az ország másik feléről utazott Tatára a tábor miatt.