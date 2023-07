Színpad

Az önkormányzat a TOP Plusz mellett továbbra is eredményesen szerepel a Magyar Falu Programban, melyben számos kisebb, ám elengedhetetlen fejlesztés valósult meg a községben. Például játszóteret újíthattak fel, továbbá megújult az óvoda udvara és új aszfaltburkolatot kaphatott a Dózsa György utca is. Most a kultúrház többcélú hasznosítása érdekében a Magyar Falu Programban 13,7 millió forintot nyertek pergolával árnyékolt, nyitott szabadtéri színpad kialakítására. Hunyadi Balázs tájékoztatása szerint a későbbiekben igény szerint le is lehet fedni a színpadot.