– Próbálkoztunk a hárssal is – jegyezte meg az elnök asszony. – De pergethető mennyiséget nem igazán sikerült begyűjtenünk. Jelenleg a napraforgó táblákat „járjuk”. A kánikula miatt ez a kultúra is nagyon gyorsan virágzik. Abban reménykedünk, a napokban lehullott csapadék lehűti annyira a levegőt, hogy kissé lelassul a szotyola virágzása, és lesz elég ideje a méheknek, hogy tegyék a dolgukat. Most még ennek munkának az elején vagyunk, ezért jelentősebb tapasztalataink nincsenek. Az tény viszont, hogy nálunk bizonyára akadtak szerencsésebb méhészek is, akik az időjárás hullámzásából a kedvezőbb, melegebb periódusokat csípték el. Nekik – valószínűleg – az akác is jobban mézelt. Ám, ha össze akarom foglalni az idei szezont, azt kell hangsúlyoznom, hogy az elmúlt negyven év leggyengébb méztermése az idei…