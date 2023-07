A keddi viharral kapcsolatban több helyre riasztották a Komárom-Esztergom vármegyében szolgálatot teljesítő tűzoltóegységeket. Komáromban, a Vállalkozók útján egy raktárépület tetejére esett nagyméretű faág, Dorogon a Pataksor utca burkolatára dőlt húsz méteres fa, Dunaalmáson pedig a Szőlősor utcában a villanyvezetékbe akadt méretes faág miatt vonultak a térség tűzoltói. Az káreseteknél a műszaki mentést végző egységek láncfűrésszel avatkoztak be, szüntették meg a veszélyeztető állapotot, forgalmi akadályt.

Az út szélén húzódó fasorok, erdők sok esetben veszélyeztethetik az arra közlekedő járműforgalmat. Komárom-Esztergom megyében az utóbbi időben megnőtt az útra dőlt, illetve az útra veszélyeztető módon belógó fákkal, leszakadó ágakkal kapcsolatos bejelentések száma. Íme, néhány fontos tudnivaló az ilyen esetekkel kapcsolatban:

Mikor jelezzem? Ki az illetékes?

Amennyiben a fa, egyéb növényzet állapota az arra közlekedőkre, illetve a járműforgalomra nem életveszélyes, de a járműforgalom zavartalanságát korlátozza (például belóg, így a látótávolságot jelentős mértékben csökkenti) lakott területek mellékutcái esetében a települési önkormányzat illetékesét keressük fel az ügyben.

Lakott területeken kívül, főútvonalon az úttest mentén található növényzet állapotának karbantartása a közútkezelő feladata. Ha egy vihar kapcsán a kidőlt fa, annak leszakadó ágai a felsővezetéket veszélyezteti, esetleg félő, hogy leszakítja, de közvetlen életveszély nem áll fenn, az áramszolgáltató ügyfélszolgálatához forduljunk.

Mikor hívjam a katasztrófavédelmet? Tudok én is segíteni?

Abban az esetben, ha közúton közlekedünk és a járműforgalmat veszélyeztető módon korlátozó, akadályozó fát, egyéb növényzetet észlelünk az útfelületen több eset lehetséges:

Ha meg tudunk állni járművünkkel biztonságos módon, a leszakadt ágat, kisebb fát minden veszély nélkül, biztonságosan el tudjuk távolítani az útburkolatról, tegyük meg! Ezzel csökkenthetjük a tűzoltói erők ilyen típusú leterheltségét és egy jócselekedetet is véghezvittünk aznap.

Ha a fa, az úttestre hullott vagy, útra lógó növényzet miatti megállás veszéllyel járna, vagy saját erőnkből a fa úttestről való eltávolítását nem tudjuk megvalósítani olyan esetben, hívjuk a 112-es központi segélyhívó számot. Abban az esetben, ha a fát ki is tudtuk kerülni, de úgy látjuk, hogy a helyzet balesetveszélyes a forgalomban közlekedőkre, akkor is tegyünk így.

Mit csinál a kiérkező tűzoltó?

Az útra dőlt fákkal kapcsolatos riasztásokkal összefüggésben a tűzoltók többféle módon avatkoznak be. A fő cél ilyen esetekben is a közvetlen életveszély elhárítása, az anyagi javak védelme és a forgalmi akadály megszűntetése. A beavatkozások során bevethetnek láncfűrészt, kézifűrészt a nagyobb farönkök feldarabolása, úttestről való eltávolítása érdekében. A magasabb fák esetében, a fa darabolásához magasból mentőt, bizonyos esetekben akár darut is alkalmazhatnak a beavatkozás során.