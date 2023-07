Klassz a pARTon! címmel fesztivált szervez a Cimbora Alapítvány július 17-e és augusztus 1-e között. Tatán négy esemény is lesz. A 2015-ben indult programfolyam az első évében tizenöt, az idén nyáron már 14 településen harminchárom koncertet kínál a zenekedvelőknek. A helyszíneket évente bővítik, korábban már szerepelt Esztergom is, 2020-ban pedig csatlakozott Tata is. De a programok nagy része a Balaton partjához kötődik.

Jenei Gabriella, a projekt menedzsere a hétfő reggeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy az alapítvány által szervezet koncertek teljesen ingyenesek. A komolyzene kedvelői, vagy akár a tóparton sétálók is csatlakozhatnak a rendezvényhez.

– Tatán eddig a Zsigmond terasz, a Kossuth tér, és az Esterházy kastély adott helyett a koncerteknek. Idén először tényleg kiköltözhet a rendezvény a partra, hiszen az Öreg-tó partján, a Kastély téren áll majd péntektől három napig a színpad – mutatta a helyszínt a szervező. Hozzátéve: nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is találnak maguknak való programot.

– Pénteken este Lakatos György ezúttal is tanítványaival, a fiatal fagottos generáció kiváló képviselőivel érkezik a Klassz a pARTon! fesztiválra. Szombaton este klasszikus zenei feldolgozásokat és ütőhangszeres műveket szólaltat meg Setup együttes. Vasárnap délelőtt a gyerekes családokat várjuk a partra. A Váray család tagjai az elmúlt években többször varázsolták el programjukkal a gyerekeket a Klassz a pARTon! Fesztiválon. Váray-Major Zsófia zongoraművész-tanár és Váray Péter gordonkaművész, valamint két gyerekük, Domonkos és Dániel vidám, megkapó dallamokkal, ismert melódiákkal, közös énekléssel, játékos koncertekkel szerettetik meg a kicsikkel a klasszikus zenét. Este pedig a Görög Sisters zongoraduó koncertjét hallgathatja meg a közönség - sorolta a programokat Jenei Gabriella.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere elmondta, hogy nagyon örültek, amikor 2020-ban megkereste őket a Cimbora Alapítvány, hogy Tatán is szeretnének koncerteket szervezni. Hiszen a város már eddig is rengeteg színes fesztiválnak és rendezvénynek adott otthont. Azonban a komolyzene képviselői csak kis számban képviselték magukat. A nyáresti ingyenes koncertek pedig remek lehetőség a komolyabb műfajt is megszerettetni a közönséggel.