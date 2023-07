Bárki lecserélheti a régi változatot

A korábbi, három betű és három szám alkotta forgalmi rendszámot bárki lecserélheti az ország bármelyik kormányablakában az új formátumú változatra, melynek igénylésekor 8.500 forint szolgáltatási díjat kell kifizetni. A rendszámcserekor új forgalmi engedélyre is szükség van, melynek illetéke 6.000 forint és szintén a kormányablakban intézhető. Az ügyintézéskor a régi forgalmi engedélyt és a korábbi forgalmi rendszámot is le kell adni, így vehető csak át a helyszínen az új forgalmi engedély és az új rendszám. Fontos tudnivaló, hogy a rendszámcserét a biztosítónál is jelezni kell, valamint a régi szélvédő matrica helyett fel kell ragasztani az újat, melyet a kormányablakok munkatársai az új rendszámhoz mellékelnek.