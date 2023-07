Kajaktúra Esztergomnál

„Ha már megismerted a kajakozás varázsát, ha voltál már hosszabb vagy rövidebb túráinkon, és mennél tovább, új utakra, akkor ez a Neked való túra!

Ott vagyunk végig melletted, egy a csapat vagyunk, de bármikor odébb evezhetsz, mással evezhetsz, magadban evezhetsz vagy akár párosban. Mindenki a saját tengeri kajakját navigálja, de a csapat együtt marad! Ez nem egy “fák között bujkálós” túra, ezért technikailag könnyebb” – hirdetik az esemény Facebook-oldalán annak a kajaktúrának a szervezői, amit szombaton rendeznek meg reggel 10 órától Tát és Esztergom között.

Strandkönyvtár Komáromban

„Újra strandkönyvtár a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben! Könyvek, újságok, társasjátékok, meseolvasás és kézműves játszóház fogadja az érdeklődőket a mesterporta faházban. Leginkább gyerekeknek és családoknak ajánljuk időtöltésnek, de bárkit szívesen látnak a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár munkatársai” – olvasható a Facebook-esemény oldalán. A program egyébként egészen vasárnapig tart 10 és 16 óra között, ahol a strandkönyvtár szabadpolcos. Beiratkozásra nincs szükség, használata ingyenes. Az itt található könyvek visszahozhatók, vagy hazavihetők.

Közösségi szemétszedés

„Cigicsikkmentes Esztergomért - csikkgyűjtés” elnevezéssel szemétszedési akcióra hívnak minden érdeklődőt szombaton reggel 9 órától Esztergomban. Legyél ott te is a Dunakanyar legnagyobb cigicsikkgyűjtési akcióján most nyáron és hívjuk fel együtt a csikkek eldobásának környezeti problémáira a figyelmet. Minden résztvevő MCC Feszt bérletet és az első 200 regisztrált Aquasziget belépőt kap ajándékba – mondják a szervezők az eseménnyel kapcsolatban, amiről minden lényeges információt a Facebookon olvashattok el.

Festés a Duna-parton

Nyári festőkurzust szerveznek az esztergomi Duna-parton, a Szamár-hegyen egész hétvégén, amelyre minden 13 év feletti kezdőket és haladókat egyaránt szívesen várnak. A további részletek a Facebookon lelhetőek fel.

Felkészülési mérkőzést játszik a Komárom VSE

Vasárnap 11 órától rendezik meg a Komárom VSE - Vasas FC II. labdarúgó felkészülési mérkőzést a Molaji Sporttelepen. Szurkoljunk együtt a hazai csapatnak!

Vigadva Sírós vándorkiállítás Tatabányán

„Találkozzunk július 22-én, szombaton reggel 10 órától Tatabányán (Megyeháza tér) és beszélgessünk az uniós források abszurd és helyes felhasználásáról! A helyszínen szavazhatsz a legabszurdabb és legsikeresebb projektre, ezzel részt vehetsz a sorsoláson, amin 2rk-s ajándéktárgyakat nyerhetsz. A Vigadva Sírós vándorkiállításokon reformkori kvízzel és frissítővel várjuk a közélet és a jövőnk iránt érdeklődőket” – áll az esemény Facebook-oldalán, ahol további részleteket is olvashattok a programról.

Túra az Öreg-tavon

Sup the Lifestyle elnevezéssel sup-túrát szerveznek az érdeklődők számára vasárnap délután Tatán, az Öreg-tavon. A túra időtartalma kb. 4 óra, és kezdők számára is simán teljesíthető, mivel kényelmes tempóba suhannak majd végig a tavon. A fontosabb infók a Facebookon megtalálhatóak.