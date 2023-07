„Hát de pénzből élünk!” – hangzik el manapság ez az alapvetően igaz mondat akkor, ha valakit megkérnek egy szívességre és az érintett személy csak némi ellenszolgáltatás fejében kíván segítséget nyújtani. Bár nem feltétlen kell nagyobb összegekre gondolni, mindenesetre jól szimbolizálja, hogy az önzetlenség az anyagiakkal szemben olykor csúfos kudarcot vall.

Az anyagi helyzet igen sarkalatos pont az életünkben, ugyanis jövedelmünk nemcsak azt határozza meg, hogy milyen ruhákat hordunk, illetve, hogy az olcsóbb, vagy a drágább ételeket engedhetjük-e meg magunkat, de a kikapcsolódási és utazási szokásainkra is hatással van. A KSH a demográfiai, gazdasági mutatók mellett azt is meg szokta vizsgálni, hogy hogyan ítélik meg az emberek a saját életkörülményeiket. A kiadvány szerint a szubjektív jólét, mint fogalom egy 0-től 10-ig terjedő skálán éppen azt méri, hogy mennyire vagyunk elégedettek a kapcsolatainkkal, az életünk főbb aspektusaival és életminőségükkel.

Biztonságban érezzük magunkat A közbiztonság is fontos témakör, hiszen az országban jelentős eltérést tapasztalunk abban, hogy a közterületen hol mennyire érzik biztonságban magukat a lakosok. A kiadvány szerint általánosságban véve 2015 és 2022 között 74 százalékról 85 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik nem félnek, ha sötétben kell kint tartózkodniuk az utcákon. Érdekesség, hogy a nyugat-dunántúliak biztonságérzete a legmagasabb, a 94 százalékos arány jócskán meghaladja a 85 százalékos országos átlagot. Régiónk a második helyen áll a listán 92 százalékkal, nálunk 7 év alatt 21 százalékkal emelkedett a biztonságérzet, melyhez többek között a kamerarendszerek telepítése, a rendőrök hatékonysága és a bűncselekmények számának csökkenése is hozzájárul.

A statisztika rámutat arra is, hogy a 16 éves és annál idősebb lakosság valamelyest elégedettebb volt az életével tavaly, mint 2021-ben és hogy a férfiak egy kicsivel elégedettebbek a nőknél. Meglepő, de minden korcsoportban növekedést mértek, ebből a szempontból a 16-24 évesek csoportja áll az élen. 2019-hez képest a legnagyobb mértékű változás a 75 éves és annál idősebb korosztály esetében figyelhető meg, ahol a négy évvel ezelőtti 5,4-es érték 2022-re 6,3-ra nőtt a tízes skálán.

A kiadvány rámutat arra is, hogy általánosságban véve a házasok boldogságérzete magasabb, továbbá az iskolai végzettség szintjének emelkedésével a párhuzamosan az elégedettségi pontszám is növekszik. A KSH közölte: területi viszonylatban az előző évekhez hasonlóan jelentős területi különbség nem mutatkozott tavaly, az viszont beszédes, hogy a legelégedettebbek a Közép-Dunántúlon voltak az emberek, a régió 7,2-es pontszámot ért el. Érdekesség továbbá az is, hogy minél nagyobb egy település, annál elégedettebbek az emberek az anyagi helyzetükkel, tehát vármegyénk az ország legkisebb területű vármegyéje, mégis jelentős különbségek mutatkozhatnak például az Esztergomi és mondjuk a Kisbéri járás között.