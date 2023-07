A helyszín és az időzítés több szempontból is megfelelő volt, ugyanis, újra visszatér a hőség, másrészt a parkon áthalad a Duna menti kerékpárút, így számos futó és biciklis is érinti a területet, akik mostantól az Erzsébet parkban is felfrissülhetnek. A városban egyébként még több helyszínen is találhatók ivókutak, vízvételi helyek, a kozkutak.hu oldalon akár GPS koordinátákat is találunk hozzájuk.