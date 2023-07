Tatabányán alkalmazták elsőként ugyanis határainkon belül az iszaptömedékelés technikáját. Ennek kapcsán több itt bevezetett újdonságról is szó esik a beszélgetés során.

A mellékelt kép is jól mutatja, hogy az iszaptömedékelés alkalmazásához már kevesebb emberre is volt szükség, mint a törmelékes tömedékeléshez.