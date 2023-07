Az eseményen dr. Molnár Attila polgármester arról számolt be, a város számára fontos a zöld szemlélet. Felidézte, az elmúlt tíz évben 11 ezer fát ültettek, a Zöld Város Projekt keretében pedig a Jókai liget és környezete újulhatott meg.

Radics Gábor, a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője arra is kitért, a táblarendszer mellett elkészült a Zöld Komárom applikáció, a zoldkomarom.hu oldal, valamint az iranykomarom.hu is zöld aloldallal bővült. Ezek célja, hogy a komáromiak és a turisták számára is bemutassa a város természeti kincseit. További zöld táblák kihelyezését is tervezik, Szőnyben, Komáromban és Koppánymonostoron is.