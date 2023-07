28. alkalommal is teljes létszámmal indult az Ifjúsági Sakktábor Kertvárosban. A hagyományos, versenyrendszerbe ágyazott sakkfoglalkozások mellett most is nagy sikere volt a táborvezető, Mészáros Vilmos által megálmodott „futósakknak”, amely nem csak az elmét, hanem a testet is próbára tette – írta Facebook-oldalán a tatabányai Lángos Józsa Sakk Egyesület.

A fekete-fehér táblák mellől billiárd, asztalitenisz, filmvetítés és konzolos autóverseny szólíthatta el tábor résztvevőit, aki a mutatott lelkesedésük alapján ezúttal is sikeresen adtak mattot a vakációs unalomnak.