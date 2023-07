Összesen 357,65 kilogramm pontyot sikerült a versenyzőknek szákba meríteni. A legnagyobb halat fogó Molnár Gábor lett, aki összesítésben is az élen végzett. A Kiskastély adott helyet egy nagy lovaskonferenciának. Az idei év különösen jelentős a lovasvilágban és a város életében, hiszen Kisbér ló születésének százötvenedik, a Kisbéri Ménes százhetvenedik évfordulóját ünneplik. A konferencián kitűnő előadásokat hallhattak az érdeklődők. Dr. Hecker Walter, Brenyó József és Dr. Pataki Balázs A Kisbéri Ménes története című könyv szerzői is megosztották gondolataikat a nagyközönséggel, továbbá Száraz György, a Magyar Lovaregylet elnökének előadását is figyelemmel követhették a Kisbéri Ménes magyar galopp sportra gyakorolt hatásáról.

Jámbor Katalin “Régi lovak, fantáziák“ címmel nyílt kiállítása, amelyet a Kiskastély nyitva tartási idejében szeptember 3-ig tekinthetnek meg az érdeklődők. A program a Kastélyparkban folytatódott, ahol interaktív zenés mesejáték, helyi kultúrcsoportok szórakoztatták a nagyérdeműt. Ezután a fiataloknak kedveztek koncertekkel a szervezők, majd a várva várt Első Emelet érkezett legnagyobb slágereivel, hogy a közönséggel együtt nosztalgiázzanak.