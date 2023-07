Azonban aki elsétál a tóparton a vár mellett könnyen kiszúrhatja azt a sírkertet, amit profi díszlettervezők álmodtak meg a vár udvarára. A Kemma.hu szerette volna lefotózni a helyszínt, azonban - bár a kordont nem léptük át - a biztonsági őrök elküldtek minket, fotós kollégánkkal pedig kitöröltették az összes fotót. Azonban az egyikük elszólta magát, hogy az amerikai producer utasítására kell ennyire szigorúnak lenniük. Így várhatóan egy újabb hollywoodi produkciónak ad otthont a Tatai-vár.

Mint arról korábban beszámoltunk: nem ez az első amerikai film, amit Tatán forgattak. A Vaják (Witcher) című sikersorozat első évadának egyik részében is a vár adott otthont a főszereplőknek, ráadásul az egyik jelenetben fel is robbantották az épületet. Úgy tudjuk, a sorozat negyedik évadát is elkezdték már forgatni. Sophie Holland, a sorozat castingigazgatója még egy májusi interjúban elárulta, hogy hamarosan elkezdődnek az előkészületek, utána pedig rögzítik a jeleneteket.