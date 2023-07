Ezt követően Hevesi Tamás érkezett a színpadra, ám egy kis technikai malőr miatt a második számát hangosítás nélkül énekelte. A hang végül visszajött, így nemsokára következhetett a Diadal, vagy ismertebb nevén a Csíkos napernyő című szám, amelyre Hevesi táncversenyt hirdetett, három rajongót kiválasztott a közönségből, akik vele rophatták a dal közben. A táncosoknak pedig egy kis ajándékkal is kedveskedett. Az énekes azt is elárulta, mivel korábban nem járt itt, induláskor először Kisignócot írt be a GPS-be. Meglepve tapasztalta, hogy ilyen települése nem létezik, így a szervezők segítségét kérte, akik rádöbbentették, Kisigmándon lesz fellépése.

Hevesi Tamás arra is panaszkodott, a nyári időszakban le kellene dobnia pár kilogrammot, de egyik legnagyobb rajongója, egy bábolnai kislány rögtön bekiabált: „Nem kell ledobnod, te így is jó vagy!”. Később Bereczki Zoltán és kis zenekara lépett színpadra.

A szervezők a nap során a gyerekekre is gondoltak hatalmas ugrálóvár, kirakodóvásár várta őket, a rendőrök pedig megmutatták, hogyan vesznek ujjlenyomatot, illetve a szolgálati járműbe is bele lehetett pattanni.

A Vármegyejáró filmsorozat a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat megyei identitás programja keretében jött létre. Kisigmánd filmje itt is megtekinthető: