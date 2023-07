Talán kevesen ismerik azt a tényt, hogy a Székesfehérvár és Győr között haladó 81-es főút néhány száz méterrel több, mint 81 kilométer. Azt viszont bizonyára többen tudják, hogy a főút igencsak forgalmas. A Kisbéri Rendőrkapitányság munkatársai nemcsak tudják ezt, de ez a tény különösen sok munkát is ad nekik. Merthogy a 81-esen nagy a forgalom, és sokan meg is szegik a közlekedés szabályait.

– Nem volt könnyű a szabályszegők nyomába eredni a forgalmas úton korábban, amikor a kapitányság még csak szolgálati autókkal rendelkezett – mondja Lévai Imre Tibor őrnagy, a Kisbéri Rendőrkapitányság rendészeti osztályának alosztályvezetője.

Már két szolgálati motor van Kisbéren

Fotó: Fülöp Máté / Forrás: Police.hu

– Két évvel ezelőtt az egyik körzeti megbízottunk, Malcsik Ádám zászlós elvégezte a motoros szaktanfolyamot, mi pedig kaptunk egy szolgálati motorkerékpárt, amely sokkal eredményesebbé tette a munkánkat. Az idei évben egy másik kollégánk, Szimler Gergő őrmester is végzett a motoros szaktanfolyamon, ezzel párhuzamosan került sor országosan új szolgálati motorkerékpárok beszerzésére. És mivel a Kisbéri Rendőrkapitányság lett Komárom-Esztergom megye legeredményesebb kapitánysága, ezzel kiérdemeltük, hogy kapjunk egy újabb motorkerékpárt mi is, így most már ki tudunk állítani egy motorkerékpáros járőrpárt – olvasható a Police.hu-n.

Zajlik a motoros járőrözés

Fotó: Fülöp Máté / Forrás: Police.hu

Az új járőrpáros első szolgálati útjára június 26-án került sor. A kisbéri zsaruk ittasság-ellenőrzést hajtottak végre finn módszerrel a 81-es főúton. Ennek kapcsán találtak egy gépkocsivezetőt, aki a szondába olyan értéket fújt, amely már a bűncselekmény kategóriába tartozik, és egy kevésbé ittas sofőrt, akinek a fújt értéke „csak” közigazgatási bírságot ért. Kiszabtak még egy helyszíni bírságot is, három pedig azért büntettek, mert a járműben utazók elfelejtették bekapcsolni a biztonsági övet.