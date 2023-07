Némethné Csóka Csillának három kisgyereke van. Mint mondta, sajnos az évek során valamelyik gyerkőccel rendre kénytelen volt rövidebb-hosszabb időt a tatabányai Szent Borbála kórház gyermekosztályán tölteni.

Legutóbb 8 éves fiával volt az intézményben egy hétig. Elmondása szerint mindenki nagyon kedves volt velük, amiről be is számolt az egyik tatai közösségi oldalon, remélve, hogy eljut valamelyik kórházban dolgozó szülőhöz a posztja.

Sokszor téma, hogy a tatabányai kórház mennyire rossz. Becsmérlik az ott dolgozókat. Én most egy hetet töltöttem bent a 8 éves kisfiammal a gyermekosztályon, és csak szeretném elmondani, hogy remek csapat! Nagyon hálás vagyok az összes nővérkének, doktor néninek, doktor bácsinak, takarító néniknek. Sajnos többször voltam már bent valamelyik gyerkőcömmel, de nekem mindig jó tapasztalatom volt. Lelkiismeretesek, empatikusak, minden tőlük telhetőt megtesznek, segítőkészek. A bohócdoktorok pedig hatalmas ötlet, bár a kisebbek lehet megijednek tőlük. Elég harsányak, de a fiam nagyon jót mulatott rajtuk.Végtelenül hálás vagyok az osztályon dolgozók munkájukért!

Csilla a Kemma.hu-nak azt is elmondta, hogy egyedül voltak a szobában, és végig a fia mellett maradhatott. Az édesanya még azt is elárulta, hogyan kötöttek ki a kórházban: egy kis, semmiségnek tűnő balesetből lett komoly baj.

Az anyuka végig kisfia mellett lehetett

Forrás: beküldött

– Táborban volt a fiam, szaladgáltak, elbotlott és elesett a fűben. A vádlijába belement egy szálka vagy valami fullánk, utólag már nem tudjuk biztosan. Szövetekben terjedő, bakteriális fertőzést kapott, orbánc lett ebből a kis sérülésből. A vádlíja bedagadt, elterjedt egész a combjában. Tombolt a láztól. A kórházban hat napig kapta napi háromszor vénásan az antibiotikumot, és most hazaengedtek minket. Szájon át még tíz napig kell antibiotikumot kapnia. Lázas most is sajnos, de azt mondták, egy hétig is eltarthat, mire ez elmúlik. Kontrollra pénteken kell visszamennünk – árulta el Csilla, akinek lábadozó kisfia ebben a kórházban született 8 évvel ezelőtt. A kórházban akkor a PIC-et, vagyis a koraszülött intenzívet is megjárták, de ott is csak jó tapasztalatai voltak.

A kórházban mindent megtettek, hogy a kis beteg könnyebben átvészelje a legnehezebb napokat is

Forrás: beküldött

Az anyuka posztjára egyébként több szülő is reagált. Többen voltak olyanok, akik szintén csak jókat tapasztaltak a tatabányai kórház gyermekosztályáról. Egyikük ezt írta:

A gyerekosztályról, a gyerekintenzívről, sőt még a szülészetről is csak pozitívot tudok mondani. Mindenki nagyon kedves, türelmes, segítőkész, mindenre válaszolnak

– Most, hogy megint bent voltunk a kórházban, a nagyviziten találkoztam az akkori doktornőnkkel. Hát, el is pityeredtem magam. Most is nagyon kedvesen átölelt. Lehet, hogy én neki egy vagyok a sokból, de nekem egy kedves emlék, hogy a bajban tartotta bennem a lelket – emlékezett vissza fia születésére Csilla.