Facebookon megosztott cikkünk alatt záporoztak a hozzászólások. Rengetegen jelezték felháborodva, hogy a városnak számos olyan pontja van, ahol ilyen „ottfelejtett” öreg vasakkal lehet találkozni.

Egyik olvasónk arról írt, hogy az Ifjúság úti nagy parkoló tele van elhagyott autókkal, amikkel jó ideje nem történik semmi. De nem csak ott, a kommentek szerint a Green sörözőnél is legalább három jármű vesztegel. De olyan kocsiról is kaptunk jelzést egy olvasónktól, ami a Kós Károly úton áll egy helyben. Mint írta, a kocsi rendszámos, ezért senki nem foglalkozik vele. Egy másik kommentelő meg is jegyezte, hogy ezeknek az autóknak a többségén rajta van a rendszám. Szerinte azon kellene változtatni, hogy ezektől a kocsiktól ne legyen ilyen körülményes megszabadulni.

Kertvárosban, a Blaha Lujza utcában akad olyan járgány is, amelyet már a galambok használnak otthonukként. Van olyan olvasónk, aki szerint csupán pár kattintás megnézni ezeknek a kocsiknak a műszaki érvényességét. Cikkünk alatt nem csak Tatabányáról, még Bajról és Tatáról is kaptunk jelzést, ahol szintén felbukkanó problémát és felháborodást okoznak a magukra hagyott autók.